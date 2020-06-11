Шесть сторонников ИГ* получили сроки в Хабаровске за терроризм

Суд отправил в колонию шестерых жителей Хабаровска. Всех мужчин признали виновными в вербовке и причастности к террористической организации «Исламское государство»*.

«1-й Восточный окружной военный суд приговорил последнего участника группы <…> к 11 годам лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы УФСБ России по Хабаровскому краю.

Мужчину осудили за содействие террористической деятельности и организацию группы. Остальные участники запрещенной международной организации уже получили свои сроки в колонии. Как выяснили правоохранители, мужчины приехали в Хабаровск из одной из стран Центральной Азии.

Они убеждали своих соотечественников и одного россиянина поехать в Сирию, чтобы воевать там за ИГИЛ*. Один осужденный сам присягнул на верность террористической организации.

Троих фигурантов дела еще осенью 2019 года обязали выплатить штрафы от 15 до 30 тысяч рублей за то, что они не сообщили о преступлении. Кроме того, их выдворили из России и закрыли въезд на 35 лет. Остальные осужденные получили сроки в колониях.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пятерых россиян, которые планировали взорвать бомбу на рынке в Симферополе. У них нашли самодельную взрывчатку и разное оружие.

*ИГ / «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.