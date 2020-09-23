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    23 сентября 2020, 06:21

    Шесть осужденных сбежали из дагестанской колонии

    Александра Ломейко

    Из дагестанской колонии сбежали шесть заключенных, сообщил источник «360». Им удалось выбраться на свободу через выкопанный лаз.

    Побег устроили из исправительной колонии строгого режима № 2 в поселке городского типа Шамхал. По имеющимся данным, осужденные готовились к нему год. За это время они вырыли существенных размеров подкоп.

    Сбежавшие мужчины получили за совершенные преступления солидные сроки: им предстояло отсидеть от восьми до 15 лет. Двое из них осуждены за убийства.

    Из тюрьмы в Уганде на прошлой неделе сбежали более 200 особо опасных преступников. Они напали на охрану и забрали с собой 15 винтовок.

    Новости SMI.FM