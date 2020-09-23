Шесть осужденных сбежали из дагестанской колонии

Из дагестанской колонии сбежали шесть заключенных, сообщил источник «360». Им удалось выбраться на свободу через выкопанный лаз.

Побег устроили из исправительной колонии строгого режима № 2 в поселке городского типа Шамхал. По имеющимся данным, осужденные готовились к нему год. За это время они вырыли существенных размеров подкоп.

Сбежавшие мужчины получили за совершенные преступления солидные сроки: им предстояло отсидеть от восьми до 15 лет. Двое из них осуждены за убийства.

Из тюрьмы в Уганде на прошлой неделе сбежали более 200 особо опасных преступников. Они напали на охрану и забрали с собой 15 винтовок.