Криминал 29 июля 2023, 00:41 Шесть новых уголовных дел возбудили после нападения на журналистку и адвоката в Чечне После нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне СК возбудил 6 новых дел Pixabay

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Следственный комитет России возбудил шесть новых уголовных дел после нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной палате адвокатов.

В материале сказано, что дела возбудили по нескольким статьям, в числе правонарушений — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия.

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Также следователи возбудили дела по статьям о разбое, незаконному завладению автомобилем, угрозе убийством, похищении, уничтожении или повреждении официальных документов.

Группа неизвестных избила Милашину и адвоката Немова еще 4 июля. Потерпевших отправили в больницу Беслана, потом перевели во Владикавказ, а затем — в Москву. Врачи обнаружили у Милашиной 14 переломов кистей рук и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщил министр печати Чечни Ахмед Дудаев, участники нападения могли выполнять задание западных спецслужб для дискредитации РФ перед саммитом НАТО, который прошел в Вильнюсе. По его словам, происшествие является неприемлемым, ведь Чечня —это один из самых безопасных российских регионов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал компетентным службам выяснить все обстоятельства избиения журналистки и адвоката. Он подчеркнул, что органы оперативно приступили к работе.