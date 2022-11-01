Шесть членов экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра» задержали в России | 360°

Криминал 01 ноября 2022, 14:51 Шесть членов экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра» задержали в России ФСБ задержала участников экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра»

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Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность организаторов и участников запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра»*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ провели ряд оперативно-разыскных мероприятий. В ходе работы они установили личности нескольких жителей региона, которые собирали и распространяли вероучения экстремистской организации. Кроме того, они вовлекали в нее новых адептов.

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«На основании представленных Управлением материалов ГСУ СК России по городу Москве в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России „Участие в деятельности экстремистской организации“», — сказано в сообщении.

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В рамках расследования сотрудники ФСБ задержали в Москве, Воронеже и Республике Дагестан шесть участников запрещенной организации. Во время обыска силовики нашли запрещенную религиозную литературу экстремистского содержания. Кроме того, в местах проживания задержанных они нашли ряд предметов, который указывал на их приверженность к радикальным направлениям вероисповедания.

Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия. Они устанавливают все обстоятельства преступления.

*«Ат Такфир Валь-Хиджра» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России