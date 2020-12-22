Шесть человек поймали по подозрению в мошенничестве в Петербурге

Отмечается, что подозреваемые звонили своим жертвам с подменных номеров, представившись банковскими служащими, и обманом похищали у них деньги. Среди задержанных оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет.

По данным издания, в ходе обыска у них дома нашли печати юрлиц, мобильники, симки, а также банковские карты, оформленные на подставных лиц, гаджеты с установленным мессенджерами и деньги. Возбуждены уголовные дела.