Шесть человек поймали по подозрению в мошенничестве в Петербурге
В Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали шесть человек, которых заподозрили в хищении денег с банковских карт. Об этом сообщили «Невские новости».
Отмечается, что подозреваемые звонили своим жертвам с подменных номеров, представившись банковскими служащими, и обманом похищали у них деньги. Среди задержанных оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет.
По данным издания, в ходе обыска у них дома нашли печати юрлиц, мобильники, симки, а также банковские карты, оформленные на подставных лиц, гаджеты с установленным мессенджерами и деньги. Возбуждены уголовные дела.