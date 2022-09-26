Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске — МВД | 360°

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Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске — МВД

МВД Удмуртии: шесть человек погибли, 20 ранены при стрельбе в ижевской школе

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Жизни шести человек унесла стрельба в школе № 88 в Ижевске, также известно о 20 пострадавших, сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии. В ведомстве уточнили, что тело человека, который устроил нападение, уже обнаружили, он покончил с собой.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», — уточнили сотрудники ведомства в комментарии ТАСС.

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Территорию здания оцепили. Там работают правоохранители. На место прибыл глава республики Александр Бречалов. Он подтвердил, что среди погибших есть ученики школы. Установлено, что жертвой стрельбы также стал охранник учебного заведения.

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На сегодняшний день в школе № 88 работают 80 учителей, учатся 982 ребенка. Педагогов и детей эвакуировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Идет проверка. На помощь пострадавшим Минздрав Удмуртии уже направил группу специалистов.

Стрельба

Стрельба в школе в Ижевске

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