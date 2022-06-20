Шесть человек обворовывали пассажиров метро Петербурга в течение двух лет

Шесть человек, которые на протяжении двух лет обворовывали пассажиров петербургского метрополитена, приговорили к заключению. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Злоумышленники орудовали в период с 2018 года по февраль 2020 года. Они неоднократно обворовывали пассажиров метро. Они создавали давку и в этот момент крали ценные вещи. Ущерб от их действий составил около 1,7 миллиона рублей. Их приговорили на срок от семи до 11 лет в колонии строгого и общего режимов.