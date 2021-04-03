Шесть бизнесменов изнасиловали депутата в Молдавии

Шесть бизнесменов из мести изнасиловали депутата парламента Молдавии. Об этом рассказал глава «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, видеозапись выложена на YouTube.

Усатый отказался раскрывать имя пострадавшего депутата действующего парламента. Тем не менее он заверил, что информация об изнасиловании правдива.

«Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось», — сказал Усатый.

По его словам, шесть предпринимателей сильно пострадали из-за действий того депутата. Поэтому они «изнасиловали его в прямом смысле этого слова».

Руководитель «Нашей партии» не поделился другими подробностями, поскольку не хочет «ввязываться в эту ситуацию».

Бизнесмены пострадали от действий депутата во время правления Демократической партии (ДПМ), председателем которой тогда был олигарх Влад Плахотнюк.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей в 2019 году. Ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы. В Молдавии политика считали самым богатым и влиятельным человеком в стране.