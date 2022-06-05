Шеф-повара из Японии задержали в Петербурге за издевательства над детьми

Жительница Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на своего мужа, который издевался над ее детьми. Мужчина оказался известным японским шеф-поваром. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Женщина рассказала о жестоком обращении с тремя подростками в возрасте от 14 до 17 лет. По данным источника, ее супруг «наказывал» их, например, заставляя сидеть на коленях по восемь часов с вытянутыми руками. Он требовал, чтобы при этом они смотрели в одну точку, и не отпускал даже в туалет. Когда их мать увидела это, она обратилась в полицию.

Известно, что мужчина дома боялись. Подростков он перевел на домашнее обучение.

«Он известный шеф-повар и работает в японском ресторане пятизвездочного отеля в Петербурге известной международной сети», — рассказал источник.

Ранее депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев назвал бесполезным закон об ужесточении наказания за насилие над детьми. По его словам, в России не много случаев издевательств со стороны родителей. Также депутат считает, что при помощи затрещин ребенок быстрее научится правильному поведению, чем если с ним разговаривать.