Эксклюзив 18 января 2023, 21:48 Шеф-Повар петербургского ресторана стал жертвой похитителей и насильников Источник «360»: шеф-повара ресторана в Петербурге похитили, ограбили и изнасиловали РИА «Новости»

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Работающий шеф-поваром одного из ресторанов Санкт-Петербурга 22-летний уроженец Таджикистана пострадал от неизвестных похитителей. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах города, молодого человека похитила группа неизвестных лиц.

Все произошло на площади Стачек, где шеф-повар добровольно сел в машину к незнакомцам. Сопровождавшие его пассажиры скрутили пострадавшего и натянули ему на голову футболку. После молодого человека вывезли на автомойку, где сначала избили, а после изнасиловали бутылкой.

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Шеф-повару пришлось отдать 50 тысяч рублей, рюкзак, мобильный телефон и паспорт, чтобы издевательства прекратились. Но просто так отпускать свою жертву злоумышленники не захотели и продержали пострадавшего еще сутки.

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После пострадавшего снова посадили в машину и с натянутой на голову футболкой вывезли его в район станции «Проспект Просвещения», где выкинули на улицу. Шеф-повар сначала обратился к врачам, которые диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а после пошел в полицию, где попросил найти своих обидчиков.