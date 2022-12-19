Криминал 19 декабря 2022, 13:36 Сгоревший после аварии вертолет Ми-8 в Магаданской области сняли на видео СК опубликовал видео с места аварии с вертолетом Ми-8 в Магаданской области

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Загоревшийся после аварийной посадки и столкновения со строительным вагончиком вертолет Ми-8 в Магаданской области потушили. Видео с места аварии опубликовало в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

На кадрах загоревшийся летательный аппарат еще продолжали тушить. После на видео показали его обгоревшие обломки.

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По данным следователей, вертолет летел по маршруту Магадан-13 — поселок Тахтоямск. Во время аварийного снижения летательный аппарат столкнулся со строительным вагончиком, перевернулся и загорелся. Один из трех членов экипажа получил ранения.

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Следователи завели уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с причинением крупного ущерба.

В прокуратуре уточнили, что пострадавший вертолет принадлежал компании «Поляр-Авиа». Экипаж вез продукты и запчасти для жителей и рабочих.