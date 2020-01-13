Сгоревшее авто с двумя трупами обнаружили на Алтае

В минувшую пятницу около поселка Затон было найдено сожженное авто, внутри которого оказалось два мужских трупа. Следователи выяснили, что погибшие приехали из Барнаула к знакомому, жившему в селе Бобровка. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый застрелил гостей и вывез их тела в поселок Затон. Он поджег машину с трупами и скрылся. Правоохранители поймали его и заключили под стражу.