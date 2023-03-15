Криминал 15 марта 2023, 00:56 Севастопольские студенты похитили мужчину ради полумиллиона рублей МВД: четверо студентов похитили жителя Севастополя и потребовали 500 тысяч рублей Pxhere

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Четверо студентов одного из вузов Севастополя похитили мужчину ради 500 тысяч рублей. Молодых людей в итоге задержала полиция, сообщило региональное МВД России.

По предварительным данным, студенты в возрасте от 19 до 22 лет решили заработать на ставках в букмекерских конторах. Они обратились за помощью к 32-летнему капперу, который обещал помочь им с крупным выигрышем. Студенты передали ему 65 тысяч рублей, однако мужчина их проиграл.

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Тогда подельники подкараулили жертву возле букмекерской конторы и силой увезли за город. После этого они начали требовать с жертвы вернуть им 500 тысяч рублей. Когда мужчина написал долговую расписку, похитители стали требовать с каппера взять микрозайм, чтобы отдать им деньги.

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Севастопольским полицейским поступило сообщение о похищении человека. Они оперативно вышли на след сообщников и освободили россиянина.