Севастополец получил условный срок за изготовление оружия

Житель Севастополя был приговорен к полутора годам условного лишения свободы за изготовление огнестрельного оружия. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Мужчина работал токарем на заводе. Он изменил конструкцию двух сигнальных пистолетов, после чего те стали огнестрельными.

«В квартире мужчины изъяты 2 самодельных огнестрельных пистолета, 129 винтовочных и пистолетных патронов 5,6 и 9 мм, инструменты и детали, необходимые для изготовления оружия», — рассказали в ведомстве.

Мужчину приговорили к полутора годам условно и штрафу 100 тысяч рублей.