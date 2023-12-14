Криминал 14 декабря 2023, 13:49 Сеть подпольных покерных клубов в пяти квартирах накрыли в Москве Полиция Москвы задержала семь подозреваемых по делу о подпольных покерных клубах Пресс-служба МВД

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В Москве сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали семь подозреваемых в организации сети подпольных покерных клубов в пяти жилых квартирах. Против них возбудили уголовное дело о незаконном проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, игры проводили с соблюдением конспирации, попасть в квартиры можно было только по приглашениям.

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Двоих предполагаемых организаторов и пять участников криминального бизнеса задержали. В их жилищах провели обыски и изъяли игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи. Расследование продолжается.

Ранее в Москве разоблачили еще один подпольный игорный клуб,, а его организаторов задержали. Против них возбудили дело о незаконном проведении азартных игр.