Сеть по организации азартных игр накрыли в Красноярске. Видео

Житель Красноярска в течение двух лет занимался организацией азартных игр. Для этого он создал преступное сообщество. Подозреваемых задержали, у них прошли обыски.

Следствие считает, что 37-летний житель Красноярска с 2018 года по октябрь 2020 года управлял организованной им же преступной группой из 22 человек. Участники открыли «сеть традиционных компьютерных залов в Красноярске и Ачинске, а также устраивали электронные игры под видом букмекерской деятельности „СпортБет“». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Доход от электронных игр, предположительно, принес подозреваемым порядка 117 миллионов рублей. У мошенников были распределены роли. Один из них был «бухгалтером» — он следил за деньгами. Другой — «смотрящий за залом» — разрешал спорные вопросы. Также существовали «инкассатор» и «менеджеры» по подбору клиентов и персонала.

В игровых залах и домах у подозреваемых прошли обыски. Найдены деньги, игровое оборудование, наркотики. У одного из членов банды обнаружили семь миллионов рублей.

В отношении 37-летнего красноярца открыто дело об организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр. Еще 22 его подчиненных подозревают в участии в преступном сообществе и незаконном проведении азартных игр.

Представители органов задержали 21 человека, еще двух ищут. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.