Сеть нелегальных казино накрыли в Новосибирске

Сеть нелегальных казино обнаружили в Октябрьском районе Новосибирска. Силы отдела экономической безопасности регионального УМВД ликвидировали игорные заведения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Попасть в заведение можно было только по личному приглашению администрации. Сотрудники казино соблюдали строгую секретность. Свои заведения они открыли в июне 2021 года. По версии следствия, владельцем четырех казино являлся 37-летний житель пригорода.

Во время рейда сотрудники полиции задержали восемь человек возрастом от 19 до 49 лет. Возбудили уголовное дело о незаконной организации азартных игр.