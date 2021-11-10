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    10 ноября 2021, 21:17

    Сеть наркоторговли ликвидировали в Коста-Рике

    Директор Судебно-следственного органа Коста-Рике Эспиноса: задержаны 14 участников сети наркоторговли

    Дарья Морозова

    Международную сеть, которая занималась наркоторговлей и отмыванием денег, ликвидировали в Коста-Рике. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на директор Судебно-следственного органа страны Вальтера Эспиносу.

    Всего по этому делу задержаны 27 человек.

    «Это крайне важное дело, которое связано с контрабандой запрещенных веществ, коррупцией государственных служащих и отмыванием денег», — рассказал Эспиноса.

    Также у задержанных изъяли 22 объекта недвижимости и 30 автомобилей.