Сеть наркоторговли ликвидировали в Коста-Рике

Международную сеть, которая занималась наркоторговлей и отмыванием денег, ликвидировали в Коста-Рике. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на директор Судебно-следственного органа страны Вальтера Эспиносу.

Всего по этому делу задержаны 27 человек.

«Это крайне важное дело, которое связано с контрабандой запрещенных веществ, коррупцией государственных служащих и отмыванием денег», — рассказал Эспиноса.

Также у задержанных изъяли 22 объекта недвижимости и 30 автомобилей.