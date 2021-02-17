Сеть игорных заведений накрыли в Магадане

В Магадане обнаружили сеть нелегальных игорных заведений. На его организаторов завели уголовное дело, им грозит до шести лет тюрьмы.

Шесть жителей Магадана открыли в городе три нелегальных игорных заведения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении шести местных жителей, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного „Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой“», — рассказали в пресс-службе.

В случае доказательства вины, организаторы нелегального бизнеса могут получить большой штраф и до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2019 года по февраль 2021 года открыли в Магадане три игорных заведения. Главным в их компании может быть 33-летний мужчина, которого суд уже оштрафовал за совершение аналогичного преступления. Остальными участниками группы являются жительницы Магадана в возрасте от 24 до 38 лет, сообщили в пресс-службе.

У подозреваемых изъяли компьютерную технику, которая использовалась для игр, деньги и документы, имеющие значение для уголовного дела. Фигуранты дела признали свою вину.