Сестры-пограничницы расправились с новорожденным ребенком на Украине
Две сестры-пограничницы убили младенца и закопали его во Львове на Украине. Женщинам грозит пожизненное заключение за преступление. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований Украины.
Правоохранители установили, что сотрудница погранотряда родила девочку прямо во дворе своего дома. Сразу же после родов женщина сильно ударила малышку по голове. Ребенок получила закрытую черепно-мозговую травму, но выжила.
Затем сестра роженицы помогла закопать младенца недалеко от дома, сообщил сайт «Царьград». Злоумышленницам грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.