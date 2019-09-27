Сестры-пограничницы расправились с новорожденным ребенком на Украине

Правоохранители установили, что сотрудница погранотряда родила девочку прямо во дворе своего дома. Сразу же после родов женщина сильно ударила малышку по голове. Ребенок получила закрытую черепно-мозговую травму, но выжила.

Затем сестра роженицы помогла закопать младенца недалеко от дома, сообщил сайт «Царьград». Злоумышленницам грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.