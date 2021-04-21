Сестры одни ушли гулять в деревне под Нижним Новгородом и пропали. Их нашли в пруду

Вечером 20 апреля две девочки ушли гулять в деревня Кержемок в Нижегородской области и пропали. Всю ночь волонтеры и стражи порядка их искали. Тела детей обнаружены, они утонули.

В последний раз живыми их видели в 18:00 около местного пруда. Известно, что девочки 2013 года рождения — двоюродные сестры. В тот день одна из них приехала с папой в гости к родственникам.

Следователи СУ СК России по Нижегородской области по факту исчезновения девочек открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители, водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России и волонтеры ночью искали девочек.

«За ночь обследована вся территория, вся деревня. Очень много проведено работы, около 150 поисковиков», — рассказал «360» руководитель поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев.

Ночью тело одной из пропавших девочек было найдено в деревенском пруду. Специалисты СК не обнаружили на нем видимых телесных повреждений криминального характера. По предварительной версии, смерть наступила в результате удушья при утоплении. Позже тело второй сестры тоже было обнаружено в водоеме. Специалисты для установления точной причины смертей проведут судебно-медицинские экспертизы.

«360» в региональном управлении СК сказали, что криминальная версия случившегося маловероятна. Однако, скорее всего, будет поставлен вопрос о том, почему родители отпустили маленьких детей гулять без присмотра.