Сестры Хачатурян подшучивали над отцом и кормили его собачьей едой. Опубликована переписка

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян в переписке с подругами высмеивали отца и показывали враждебное отношение к нему. Источник передал «360» распечатку интернет-общения Крестины со своей подругой. Во время откровенной беседы Хачатурян заявила, что от «отца воняет, как от трупа» и что они с сестрами накормили его «вкусняшками для собак».

Адвокат Юлия Нитченко более подробно рассказала «360» о переписке сестер с подругами.«Я начала знакомиться с перепиской, которую вела Крестина со своей подругой — очень важным свидетелем в деле», — сказала Нитченко.

Крестина рассказывала, что один раза папа так вывел их из себя, что они решили наказать его за плохое поведение, когда он их доставал своими «уберите», «погладьте», «приготовьте кушать».

«Они решили над ними посмеяться и добавили ему в еду собачий корм», — утверждает защитница родственников Михаила Хачатуряна. По ее словам, после этого девочки дружно посмеялись над тем, что он съел корм и даже не заметил.

Источник фото: телеканал «360»

Также адвокат приводит в пример кусок переписки, где речь идет о 18-летии Марии. Подруга спрашивает Крестину о том, может ли она прийти с парнем. Та отвечает, что нет. «Они высмеивали моральные моменты», — резюмирует Нитченко.

Тело Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами нашли в конце июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В квартире этого дома он проживал вместе со своими дочерьми, которым предъявили обвинение в убийстве.

Девушки настаивают на том, что решили отомстить отцу за многолетние издевательства и сексуальное насилие. По результатам одной из последних экспертиз у Хачатуряна действительно были сексуальные отклонения и случались немотивированные вспышки агрессии.

В конце октября Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 декабря. Запрет определенных действий остался в силе.