Сестра обвиняемого в поджоге квартиры в Москве рассказала о проблемах с алкоголем

Сестра мужчины, которого обвиняют в поджоге квартиры в столичном районе Чертаново, заявила, что в день преступления он был очень пьян и даже толком не мог стоять на ногах. По ее мнению, брат, вероятно, не ожидал таких последствий и просто хотел что-то доказать.

Женщина обратила внимание, что в момент поджога квартиры внутри никого не было. Она предположила, что ее родственник, наверное, думал, что эффект от содеянного будет другой, сообщил РЕН ТВ.

«Как он говорит, вещи кинул и поджег. Что-то, наверное, доказать пытался. Может, он просто такого эффекта не ожидал. Думал, что погорит и все. Даже не знаю, поливал он чем-то вещи или нет», — сказала сестра предполагаемого поджигателя.

По ее словам, в тот же вечер она спросила брата, его ли это рук дело. Он ответил положительно. «Как отец говорит, он в этот день бухал сильно и даже на ногах не стоял. Он портвейн в последние годы бутылки по три-четыре в день пил», — добавила собеседница телеканала.

Сестра подозреваемого уточнила, что о ЧП ей сообщил ее отец, сама она в это время была на работе. Дома женщина была около шести часов вечера. Накануне правоохранители задержали ее брата.

Пожар в жилом доме на улице Дорожной произошел 29 января. В результате пострадали два молодых человека. Их доставили в больницу. Врачи выявили у них ожоги разной степени тяжести. Еще одному мужчине и девушке медпомощь оказали на месте происшествия.

Подозреваемому в поджоге 42 года. У него уже были судимости. На допросе он рассказал, что поджег около двери в квартиру вещи бывшей сожительницы. После того, как огонь разгорелся, он быстро сбежал из подъезда. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство.