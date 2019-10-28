Сестер Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения. Сосед рассказал об их встрече в день рождения Марии

Сестер Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения. По словам соседа и защиты потерпевшей стороны, девушки виделись друг с другом. Более того, день рождения Марии Хачатурян отмечали так шумно, что соседям пришлось вызвать полицию. Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе с «360» эти сведения опроверг.

По словам соседа Марии, в феврале в квартире отмечали ее день рождения. Тогда собралось много гостей, в том числе и сестры именинницы.

«Где-то с 9 на 10-е был день рождения у Марии. Были сестры там, много друзей. В общем, пьянка большая. Дело дошло до того, что под утро приехала полиция, стала их успокаивать», — рассказал мужчина «360».

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов сделали Хачатурян предупреждение. Приезжали и представители ФСИН — якобы опрашивали живущих рядом с девушкой людей. Обо всем этом свидетельствуют поданные в полицию обращения.

Источник фото: телеканал «360»

«Последнее время она живет с парнем. Приходит, уходит, своими ключами открывает. Мать появляется редко, еще какая-то девушка живет вместе с ней. Парень остается у нее, утром уходит, потом возвращается. Часто его видно», — заключил сосед Марии.

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Адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова в разговоре с «360» тоже упомянула вечеринку в честь 18-летия Марии.

«Соседи жалуются на шум, громкую музыку, распитие спиртных напитков. Нарушают общественный порядок. Был выезд сотрудников правоохранительных органов и ФСИН. Итоги рассмотрения мы не знаем. У нас есть документ, подтверждающий, что полиция выезжала по адресу, где содержится Мария. Отмечали ее день рождения — 18 лет. Там были все сестры Хачатурян», — подчеркнула Халикова.

Она рассказала о наличии видео от 1 марта, где мать девушек вместе с Крестиной приходили к Марии. Юрист заметила, что потерпевшая сторона обращалась с жалобой в Генпрокуратуру на изменение меры пресечения и получила отказ. Сейчас адвокаты записались на прием к генеральному прокурору.

В распоряжении «360» оказались кадры, снятые около дома Марии Хачатурян. Они сняты в разное время и на них фигурирует ее сестра.

Адвокат Алексей Паршин подчеркнул, что подобные заявления делаются только для того, чтобы девушкам изменили меру пресечения. Он назвал их ложными.

«Это неправда. Информация о якобы имевшихся нарушениях меры пресечения следствием проверялась — и не раз и не нашла своего подтверждения. Никакого режима девочки не нарушали», — сказал адвокат одной из сестер Хачатурян.

Он пояснил, что речь идет о видео, на котором Крестина заходит вместе с матерью в квартиру, где живет Мария Хачатурян. В этот день Марии, уверил Алексей Паршин, дома не было, а о самом визите следствие заранее было уведомлено. То, что они якобы отмечали вместе день рождения Марии, тоже неправда, утверждает юрист. На всех девочках имеются «браслеты», и им запрещено покидать место жительства с 21:00 до 07:00.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По мнению защиты, девушки действовали в рамках необходимой обороны. Их отца Михаила Хачатуряна нашли мертвым летом 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.