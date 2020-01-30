Сержанта полиции задержали при закладке наркотиков в Одинцове

Младшего сержанта полиции задержали в подмосковном Одинцове с подозрительными веществами, расфасованными по сверткам. Его подозревают в закладке наркотиков. Сержант служит на станции Москва-Белорусская оперуполномоченным. Правоохранители начали доследственную и служебную проверки.

«В ходе досмотра у него было изъято девять свертков с наркотиками, служебное удостоверение и мобильные телефоны. По имеющимся данным, он готовился сделать закладку для наркопотребителей», — рассказал источник в правоохранительных органах. Его слова привел ТАСС.

Подозрительные вещества направили на экспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку.

В пресс-службе подмосковного Управления на транспорте МВД России подтвердили факт задержания полицейского. Начальник УТ МВД России по Центральному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначил служебную проверку.

«Сотрудник будет уволен из ОВД, а его непосредственный руководитель и начальник ЛО МВД России на станции Москва-Белорусская отстранены от занимаемых должностей», — добавили в пресс-службе.