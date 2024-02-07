Криминал 07 февраля 2024, 08:13 Сержанта на Сахалине за многомесячный прогул отправили в тюрьму и разжаловали Суд на Сахалине приговорил военного к 9 годам колонии за уклонение от службы РИА «Новости»

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Военнослужащего на Сахалине приговорили к девяти годам тюрьмы и лишению звания «гвардии сержант» за самовольное оставление части и уклонение от службы. Его взяли под стражу сразу после оглашения вердикта, сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Офицер ушел с военного аэродрома в городе Белово Кемеровской области по пути к месту постоянной дислокации. Он хотел повидаться с родственниками и временно отдохнуть от военной службы. Самовольный отпуск длился с 23 июля 2022 года до 1 ноября 2023 года. За это время объявили частичную мобилизацию и ввели уголовное наказание за уклонение.

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В суде сообщили, что он сам явился в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Возбудили уголовное дело по частям четвертой и пятой статьи 337 УК России «Самовольное оставление части или места службы». Путем сложения наказаний мужчину приговорили к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима и лишению звания «гвардии сержант». Его взяли под стражу в зале суда.

В январе на Сахалине осудили военного, который не вернулся в ДНР после отпуска. Он скрывался несколько месяцев.