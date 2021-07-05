Серию терактов предотвратили в России

ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двух террористов задержали, еще шестерых в ходе операции ликвидировали.

«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации „Исламское государство“* на территории России», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Москве предотвратили два теракта и задержали обоих подозреваемых. Шестерых участников террористической организации ликвидировали в Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Также силовики вместе с полицейскими 1 июля задержали в столице участника ИГ*, который собирался взорвать бомбу в людном месте. По данным ЦОС ФСБ, у террористов нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления бомб и религиозно-экстремистскую литературу.

Против преступников завели уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации» и «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Личности террористов в интересах следствия в ФСБ разглашать не стали.

*«Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России экстремистская организация.