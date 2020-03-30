Серийный убийца Лонни Франклин погиб в тюрьме Калифорнии

На момент смерти Франклину было 67 лет. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело преступника в камере. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Лонни Франклин, известный под именем Грим-Слипер, лишил жизни десять женщин. Среди убитых была и девочка-подросток. Полицейские убеждены, что злоумышленник мог убить и 25 человек.