Криминал 05 мая 2023, 01:31 Серийный отравитель показал на следствии, как убивал своих жертв в электричках Подмосковья СК опубликовал видео допроса серийного отравителя, убивавшего в электричках Подмосковья

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Серийный отравитель, действовавший в подмосковных электричках в 2000-х годах, рассказал на допросе, как он выбирал жертв и совершал преступления. Видео со следственного эксперимента опубликовало в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Заходил в электропоезд, из числа пассажиров выбирал человека, который сидит один и пьет спиртное, мужского пола. Завязывал разговор и незаметно, прикрывая рукой или газетой, клал вещество в банку. В дальнейшем имущество сбывал на площади трех вокзалов», — рассказал мужчина.

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Подозреваемый показал, как он отвлекал внимание пассажира и подсыпал ему нейролептик. Потом он грабил потерявшего сознание человека. Все его жертвы в последующем умирали от острого отравления.

СК установил, что смерть 22 граждан на московских вокзалах и электричках произошла при одинаковых обстоятельствах, причиной смерти являлось вещество — нейролептик, который применялся для лечения психических больных. Следователи установили личность подозреваемого, им оказался 36-летний уроженец Владивостока, ранее осужденный за аналогичные преступления. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений.