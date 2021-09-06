Серийному убийце бездомных в Миассе дали пожизненный срок

В Миассе приговорили к пожизненному сроку мужчину, которого обвинили в убийстве шести бездомных. В качестве орудия он использовал молоток.

По данным следствия, 30-летний житель Миасса в 2020 году знакомился с мужчинами без определенного места жительства, он с ними выпивал, а затем избивал молотком по голове.

Мужчину задержали после шестого убийства на месте преступления. На первом допросе он рассказал, что убивал асоциальных мужчин, чтобы отработать навыки и убить своего старого знакомого.

Во время обыска у мужчины начли самодельный пистолет для стрельбы боевыми патронами. В результате было заведено второе уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Мужчина проходил психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.