Серийному маньяку из Тулуна предъявили окончательное обвинение

Расследование по делу 52-летнего жителя Тулуна, который на протяжении почти 30 лет насиловал и убивал женщин, завершено. Мужчине предъявили окончательное обвинение.

В пресс-службе регионального управления СК России заявили, что маньяк обвиняется по статьям УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, он с 1992 года по январь 2019 года насиловал своих жертв, а двоих женщин убил. Все происходило в Тулуне.

Местного жителя удалось задержать в январе 2019 года. Его искали по описанным свидетелями приметам: усы, кепка коричневого цвета и запах солярки. Тогда потерпевшими по делу проходили 11 человек. В их числе были и несовершеннолетние. Позже стало известно еще о 13 пострадавших, уточнил ТАСС.

Следователи выяснили, что мужчина угрожал жертвам ножом, уводил их в безлюдные места, а потом насиловал и забирал личные вещи.

За время расследования сотрудники СК допросили более пяти тысяч человек, провели свыше 300 экспертиз. Материалы уголовного дела заняли более 100 томов. Сейчас обвиняемый знакомится с ними.