Криминал 30 декабря 2022, 15:52 Серийного вора задержали в Севастополе

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В Севастополе правоохранители задержали 19-летнего серийного вора, который орудовал в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах города. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».

Как рассказали в УМВД, с помощью подручных средств злоумышленник входил в магазины, аптеки, кофейни и максимально быстро похищал деньги из касс. Всего он может быть причастен к 13 кражам.

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Ранее молодой человек уже был судим за подобные преступления.

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