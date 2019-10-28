Серийного вора задержали в Истре. Он неоднократно крал продукты из магазина

В Истре полицейские задержали магазинного вора, которому так везло, что он целую неделю крал продукты из одного и того же супермаркета. Вычислить злоумышленника удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как под видом покупателя злоумышленник прогуливался между стеллажами магазина и складывал товары в продуктовую тележку. Однако, на ее дне был спрятан пакет, в который мужчина и складывал будущую добычу. Затем он с тележкой подходил к выходу из торгового зала, выхватывал из нее пакет с продуктами и быстро выбегал на улицу. По видео была составлена ориентировка на подозреваемого, и через несколько дней он был задержан.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого на железнодорожной платформе после кражи велосипеда из магазина, в котором он ранее похищал продукты питания», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный 34-летний местный житель уже был неоднократно судим. Теперь в его криминальной биографии появится очередной срок. За серию краж ему грозит до 10 лет колонии.