Серийного угонщика дорогих авто задержали в Ростове-на-Дону

Сотрудники полиции задержали злоумышленника из Ростова-на-Дону, которого подозревают в серии угонов дорогих автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ростовской области.

Сотрудники орагнов провели обыск в квартире подозреваемого. У него нашли два комплекта смарт-ключей для вскрытия автомобилей. Кроме того, мужчина хранил у себя несколько других аппаратов для угона авто. При этом в гараже у него находился Kia Sportage, который принадлежал другому владельцу. Всего на счету злоумышленника числится семь угонов за прошлый год.