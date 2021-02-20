Серийного убийцу задержали в Татарстане

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали еще одного маньяка. С ним сейчас работают Следственный комитет и прокуратура.

Министр внутренних дел республики Артем Хохорин заявил, что совместно с правоохранителями была поставлена точка в громком деле об убийствах пожилых женщин, которые совершались в 2011–2012 годах на территории республики и ряда других регионов Приволжского и Центрального федеральных округов, написало РИА «Новости».

«Могу сказать, что буквально на днях задержан еще один маньяк», — сообщил он.

По его словам, сейчас с задержанным ведут работу СК и прокуратура. МВД Татарстана не стало раскрывать подробности о личности задержанного и предъявляемых ему обвинениях.

СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011–2012 годах в Центральной России, Поволжье и на Урале. Криминалисты сделали более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов и выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также схожесть преступного почерка. По данным следствия, 38-летний Радик Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц и покушении. По данным следствия, во время допроса Тагиров признал свою вину и раскрыл обстоятельства своих преступлений.

На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый назывался работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и выносил сбережения.

Расследование дела «поволжского маньяка» продолжается, подозреваемый находится под стражей.