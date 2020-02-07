Серийного убийцу-насильника будут судить в Ростовской области

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Давида Сарабашяна из Ростовской области. Его обвиняют в изнасилованиях и убийствах.

По версии следствия, свое последнее преступление Сарабашян совершил в октябре 2018 года в Ростове-на-Дону. В одном из жилых комплексов города он напал на 25-летнюю девушку и накинул ей на голову куртку. Когда она потеряла сознание, он изнасиловал ее и убил. Гибель этой девушки вывела следователей на его след. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

В ходе расследования выяснилось, что Сарабашян в октябре и апреле 2000 года во время воинской службы в Ростове-на-Дону самовольно покинул часть и напал на женщин 27 и 32 лет. Действовал он одинаково: придушивал ремнем, перетаскивал в безлюдное место, насиловал и убивал.

В ноябре 2001 года и в июле 2003 года в хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области и в Ростове-на-Дону изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. В марте 2015 года одна женщина смогла от него отбиться. Всего в его деле пять эпизодов изнасилований и убийств и одно покушение на изнасилование.

Судмедэксперты установили, что Сарабашян психически здоров, но он садист. Уголовное дело с обвинительным делом направили в суд, где его рассмотрят по существу.