Серийного телефонного террориста из Коми арестовали

Задержанным оказался 38-летний мужчина. На допросе он признался, что был пьяным, когда в июле, августе и сентябре 2020 года отправлял по электронной почте сообщения аэропорту о заложенных взрывных устройствах. Вся эта информация была фейком. Действовал он из хулиганских побуждений.

«На данный момент установлена его причастность к 15 эпизодам „минирования“ самолетов и терминала хабаровского аэропорта», — отметили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Он может получить до пяти лет тюрьмы.