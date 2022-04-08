Серийного педофила задержали в Омской области. Его жертвами стали пять детей

Полицейские задержали жителя Омской области. Злоумышленника заподозрили в развращении пятерых детей. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на СУСК РФ по региону.

По версии следователей, подобные действия он совершил с тремя детьми своей бывшей сожительницы, а также с двумя детьми приятелей. Мужчина уговорил пострадавших ничего не рассказывать родителям. В обмен на это он давал им деньги и подарки.

Ранее, в 2009 году, он уже привлекался к отвественности за аналогичное преступление. Тогда злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении собственной дочери.

Против мужчины возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия».