Серийного насильника-форточника поймали в Омске | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Серийного насильника-форточника поймали в Омске Полиция Омска задержала подозреваемого в серии изнасилований

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Сотрудники полиции задержали в Омске мужчину, которого подозревают в серии изнасилований. По данным правоохранителей, в дома жертв преступник проникал через форточку.

Задержанному 63 года. В полиции региона уточнили, что серию преступлений подозреваемый совершил в период с 2010 по 2012 год, сообщило «МВД. Медиа».

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По информации оперативников, задержанный причастен к восьми изнасилованиям. Жертвами преступлений становились женщины и девушки, которые жили в квартирах на первых этажах, куда он проникал ночью через форточки. Кроме того, на его счету ряд имущественных преступлений, добавили в полиции.

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Во время розыска подозреваемого выяснилось, что он в течение шести лет отбывал наказание за совершение преступления на территории другой страны. После освобождения он вернулся в Омск. Оперативники установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных им преступлений. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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