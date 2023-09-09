Криминал 09 сентября 2023, 23:48 Серийного маньяка из США заподозрили в новых преступлениях РИА «Новости»: детективы заподозрили маньяка Рейдера в новых преступлениях unsplash.com

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Серийного убийцу из США Денниса Рейдера заподозрили в новых преступлениях. О том, как детективы узнали о новых эпизодах, сообщило РИА «Новости».

Американский маньяк начал совершать преступления в 1970-х и продолжал делать это до 1990-х годов. По данным правоохранителей, врывался в чужие дома через окна, связывал владельцев и убивал их с особой жестокостью. Жертвами Рейдера стали дети, мужчины и женщины.

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«При этом внешне американец ничем не отличался от других. Известно, что мужчина работал в фирме, занимающейся установкой сигнализации», — говорится в материале.

Рейдер издевался не только над жертвами, но и над правоохранителями — он отправлял им зашифрованные послания с описанием своих действий. На этом мужчина и прогорел.

На днях в деле 78-летнего маньяка появились новые зацепки. Это произошло после того, как полиция обследовала руины дома, где жил преступник. Там нашли небольшой тайник, где были спрятаны женские вещи, которые могли принадлежать, вероятно, убитым девушкам, чьи тела до сих пор не найдены.

Прокуратура Иркутской области ранее обвинила серийного убийцу Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», в новых преступлениях.