Криминал 18 сентября 2023, 14:45 Серийного лжеремонтника стиральных машин задержали в Петербурге

Читать 360tv в

В Петербурге задержали 24-летнего жителя Брянска, который обманывал местных домохозяек. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратились три женщины, которые рассказали, что вывали мастера по ремонту стиральных машин, он приехал, взял деньги и пропал.

Реклама

Мужчину удалось задержать. Оказалось, что на его счету десятки обманутых петербурженок.

Сейчас полиция разыскивает всех жертв мошенника, возбуждено уголовное дело.

Авторы: