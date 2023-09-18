18 сентября 2023, 14:45
Серийного лжеремонтника стиральных машин задержали в Петербурге
В Петербурге задержали 24-летнего жителя Брянска, который обманывал местных домохозяек. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию обратились три женщины, которые рассказали, что вывали мастера по ремонту стиральных машин, он приехал, взял деньги и пропал.
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Мужчину удалось задержать. Оказалось, что на его счету десятки обманутых петербурженок.
Сейчас полиция разыскивает всех жертв мошенника, возбуждено уголовное дело.
Преступления
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