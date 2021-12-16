Серийного домушника поймали в Перми. Вора выдали банки из-под майонеза

В Перми подозреваемого в ряде квартирных краж нашли благодаря особой хромающей походке. Она запечатлилась на камерах видеонаблюдения.

«Все преступления также связывал еще один момент: под окнами полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза либо строительных смесей», — сообщили Ura.ru в полиции.

Пойманный мужчина почти всю жизнь провел в местах лишения свободы за квартирные кражи. Он объяснил, что действительно ранее повредил ногу и, чтобы не разбередить травму, убегая из окон после совершения краж, надевал на больную конечность ведра из-под майонеза.

При задержании у мужчины нашли часть украденного. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Расследование продолжается.

Ранее двое мужчин планировали обокрасть женский монастырь в Ростове-на-Дону. Они заметили на территории обители металлический брус, решили его украсть и сдать в пункт приема металлолома. Но их заметили прихожанки и немедленно сообщили обо всем настоятельнице.