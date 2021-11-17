Серия краж произошла в Симферополе

Полицейские задержали троих мужчин в Симферополе. Их подозревают в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Задержать злоумышленников удалось по горячим следам после очередной кражи. По версии следователей, они подбирали ключи к замкам входных дверей. Из квартир выносили деньги и ювелирные украшения. Уходя, злоумышленники запирали ключом дверь. Из-за этого пострадавшие не сразу замечали пропажу. Против мужчин возбудили уголовные дела.