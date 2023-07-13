Криминал 13 июля 2023, 18:57 Сергей Денисенко показал, где и как убил Станислава Ржицкого — видео СК опубликовал видео со следственного эксперимента по делу об убийстве Ржицкого

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Сергей Денисенко, подозреваемый по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки «Красноодар» Станислава Ржицкого, показал, как совершил преступление. Видео опубликовал Следственный комитет России.

Денисенко вместе с сотрудниками правоохранительных прибыл на место, где произошло убийство. При помощи манекена задержанный продемонстрировал, как стрелял в бывшего командира подводной лодки «Краснодар».

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Днем 13 июля Первомайский районный суд Краснодара арестовал Сергея Денисенко до 10 сентября. При вынесении решения учли характеристики Денисенко, а именно его склонность к побегу. С журналистами в зале суда мужчина общаться не стал.

Денисенко задержали 11 июля на съемной квартире в Туапсе. При себе у подозреваемого был пистолет с глушителем. Клуб единоборств «Скиф», президентом которого является задержанный, собирал средства для помощи ВСУ, писали СМИ.

Станислав Ржицкий работал замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Его убили по заказу украинской разведки, преступление планировалось еще с декабря прошлого года. После того, как мужчину застрелили, карточка с его именем появилась скандальном на украинском сайте «Миротворец».

Ржицкого застрелили в людном месте, где часто выходят на пробежку местные жители. Тело 42-летнего замначальника нашли недалеко от Береговой улицы.