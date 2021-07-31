«Сердце колоть начало». Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности случившегося

Отец 15-летней школьницы, которая была убита под Самарой, прокомментировал случившуюся трагедию. Он воспитывал ее один, так как мать девочки умерла.

По данным газеты «Известия», около 10 вечера дочка сказала, что отойдет на полчаса, и не вернулась. К полуночи мужчина начал беспокоиться. Звонил ей, но трубку никто не брал.

«Волноваться я начал с часу до двух. Сердце колоть начало», — рассказал мужчина.

Тело девушки нашли как раз около двух ночи.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого», — поделился мужчина.

По предварительным данным, школьница в тот вечер отправилась на пробежку. На улице ее случайно сбил подполковник полиции. Он попытался помочь ей встать, но девушка испугалась и начала кричать. Мужчина, опасаясь, что кто-то это услышит, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Полицию вызвала женщина, которая стала случайной свидетельницей произошедшего. Полицейские нашли труп школьницы в 700 метрах от дома.