Сербия выдала обвиняемую в мошенничестве на $5 млн россиянку

Из Сербии экстрадирована в Россию бывшая и. о. зампредседателя правления коммерческого банка (КБ) «Евростандарт» Дарья Гнездич. Женщина обвиняется в мошенничестве на сумму пять миллионов долларов.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Сербия экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Генпрокуратуры, Гнездич состояла в сговоре с советником председателя правления этого банка и другими лицами. АО «Глобэксбанк» получил 292 миллиона рублей, но иностранная валюта на сумму пять миллионов долларов была похищена.

Гнездич скрылась от правоохранителей, поэтому ее объявили в международный розыск. В октябре 2020 года было установлено, что женщина находится в Сербии. Тогда Генпрокуратура направила Сербии запрос о выдаче.

Уголовное дело о похищении восьми миллионов рублей возбудили в отношении 80-летнего бухгалтера в Краснодаре. 52-летний бизнесмен написал заявление в полицию, в котором говорилось о краже с банковского счета его фирмы крупной суммы денег. По предварительным данным, мошенничество совершила главный бухгалтер ИП. Женщину задержали.