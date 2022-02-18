Семью задержали во Владивостоке за организацию автоподстав

Следственные органы установили, что в период с марта по ноябрь 2021 года трое граждан — муж и жена 1976 года рождения, а также их 22-летний сын — инсценировали ряд дорожно-транспортных происшествий, чтобы получить страховое возмещение убытков.

Сколько эпизодов они смогли организовать и в каких местах совершались ложные ДТП, не уточняется. Как сообщает zr.media, в операции по розыску и поимке автоподставщиков принимали участие сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт, оперативники и следователи полицейского управления по Дальнему Востоку РФ при поддержке коллег из Росгвардии.

Автопарк подозреваемых включал в себя пять автомобилей, которые и использовались для создания фиктивных аварий на дороге. Согласно комментарию пресс-службы регионального УМВД РФ, семейство преступников тщательно планировало каждый эпизод. Затем владивостокцы обращались в страховые компании как потерпевшая сторона для получения компенсационных выплат. По предварительным подсчетам, по такой схеме они смогли получить около семи миллионов рублей.

Автоподставщики будут нести уголовную ответственность по статье, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.