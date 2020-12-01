Семью в Кургане посадят за организацию занятия проституцией

Выяснилось, что они занимались этим с 2015 года. К проституции муж и жена привлекли 12 девушек, пятеро из них еще не достигли 18 лет. Уточняется, что одна из них в 2019 году хотела уйти с этой работы, но подсудимая заставляла ее продолжать.

В результате женщину приговорили к пяти годам тюрьмы, а ее супруга к трем.