Семью в Кургане посадят за организацию занятия проституцией
Семейную пару осудили в Кургане за организацию занятия проституцией. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Выяснилось, что они занимались этим с 2015 года. К проституции муж и жена привлекли 12 девушек, пятеро из них еще не достигли 18 лет. Уточняется, что одна из них в 2019 году хотела уйти с этой работы, но подсудимая заставляла ее продолжать.
В результате женщину приговорили к пяти годам тюрьмы, а ее супруга к трем.