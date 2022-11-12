Криминал 12 ноября 2022, 20:41 Семью с маленьким ребенком убили в Пермском крае СК: семейную пару и ее 4-летнего сына убили в Пермском крае

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Супругов и их четырехлетнего ребенка нашли мертвыми в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Днем 10 ноября в городе Оса в квартире жилого дома на Советской улице обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениям. На придомовой территории оперативники нашли мертвым 25-летнего хозяина жилища. По версии следствия, он покончил с собой.

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Правоохранители отправились по месту проживания убитого мужчины. В доме на улице Степана Разина лежали тела его жены и 4-летнего сына.

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«В ходе проведения следственных действий добыты доказательства, подтверждающие причастность к совершению особо тяжких преступлений мужчины 1997 года рождения который свел счеты с жизнью», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи проводят проверку и собирают доказательную базу. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье убийство и убийство двух лиц, в том числе малолетнего.

По данным «Комсомольской правды», накануне происшествия оба мужчины оказались в СИЗО. Одного задержали за вождение в нетрезвом виде, другой находился под административным надзором, после которого также получил несколько суток изоляции. Оба отсидели положенное время и вышли на свободу, решив отметить это событие.

Мужчины пришли домой к 30-летнему Николаю, затем решили продолжить застолье в местном кафе. Спустя время они оказались в квартире 25-летнего Влада. Хозяин жилья в ходе ссоры якобы взял нож и нанес смертельные травмы Николаю, после чего направился к семье погибшего.

Владу открыла дверь жена убитого. Молодой человек надругался над женщиной, убил ее и ребенка, а потом совершил самоубийство.