Семью, которая выращивала коноплю в Суздале, ждет скамья подсудимых

Отец и дочь из Суздаля выращивали в своей теплице коноплю. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободны. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина посадил у себя в огороде семена растения, а после ухаживал за ним вместе со своей взрослой дочерью. Спустя времени злоумышленник собрал листья травы. Вместе с женщиной они засушили их, измельчили и хранили дома. Однако в какой-то момент мужчина решил перевезти вещество на своей машине. Во время поездки его задержали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району.

Злоумышленники полностью признали свою вину. Теперь им грозит до десяти лет заключения.